Llarena adequa les decisions sobre els presos polítics i exiliats a l'agenda del Gobierno

No es pronuncia encara sobre la suspensió de càrrecs dels diputats encausats per no "tensar el diàleg" Torra-Sánchez

Redacció | Llarena ha regulat el seu pronunciament sobre la suspensió de càrrecs dels presos polítics i exiliats d'acord amb l'agenda del Gobierno. Així doncs, el TS també està pendent de la reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra i ha ajornat alguna decisió important que afecta els presos i els exiliats per no tensar el diàleg, segons ha informat aquest dilluns al matí La Vanguardia.

El jutge Pablo Llarena no volia compartir titulars amb aquesta primera trobada entre els dos presidents i, per això, encara no s'ha pronunciat sobre la suspensió de càrrecs dels set processats que són diputats al Parlament i que estan a la presó o l'exili. Una decisió que evidencia la dèbil separació de poder a l'Estat.

Segons el diari citat, però, el tribunal ha aplicat el codi de prudència en veure que hi ha una fase políticament candent. Un procediment que es fa servir en períodes electorals.



La decisió està presa

La decisió del jutge ja estaria presa, segons publica La Vanguardia, que assegura que la suspensió de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Toni Comín com a diputats tirarà endavant i s'anunciarà ben aviat.



Llarena és conscient que la decisió obrirà un nou capítol de tensió i per això, ha optat per administrar bé els temps. Amb tot, el TS creu que dictarà una resolució imperativa, en què s'executi la suspensió de manera directa i sense donar cap marge de maniobra a la Mesa del Parlament, segons assenyala el rotatiu.

