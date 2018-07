Montilla es fa l'orni preguntat sobre la participació dels socialistes en manifestacions amb l'extrema dreta

Última actualització Dilluns, 9 de juliol de 2018 17:15 h

En una entrevista a 'El Temps'

Redacció| "Suposo que no hi estava convidada aquesta gent. Jo no vaig a manifestacions. Només vaig anar a la de la sentència de l’Estatut i a la de després del desgraciat atemptat terrorista de Barcelona i Cambrils. A les manifestacions no es pot controlar qui hi va. De sempre, fins i tot quan hi havia manifestacions la clandestinitat, existeix la possibilitat que hi hagi gent provocadora minoritària. Això no desqualifica una convocatòria". Aquesta ha estat la resposta de l'expresident de la Generalitat, José Montilla, preguntat en una entrevista a 'El Temps' sobre el fet que hi hagi hagut "una part minoritària, però notòria, de persones d’extrema dreta" en manifestacions en les quals ha participat el PSC per defensar la unitat d'Espanya.







Sobre la possibilitat que aquesta presència de la ultradreta es pugui evitar, ha contestat que ell "no sap" com es fa això. "Durant una determinada etapa hi havia manifestacions molt pacífiques, ja en democràcia, acabaven amb grups d’encaputxats que cremaven contenidors. Això no desqualifica els objectius. Les manifestacions

no es poden deixar de fer perquè vinguin grups minoritaris. Si fan coses que trenquen amb l’ordre públic el que ha de passar és que actuïn els Mossos d’Esquadra", ha dit.



Però l'entrevistador ha insistit, davant les respostes difuses de Montilla. "Si aquestes convocatòries les organitza una organització com Societat Civil Catalana, que malgrat no ser d’extrema dreta inclou persones d’aquesta ideologia, és més fàcil que apareguin a les manifestacions?", li ha preguntat. Però no ha aconseguit una resposta més clara de l'expresident: "No ho sé. Perquè com que no he anat a cap d’aquestes manifestacions, tampoc tinc elements. No sé bé ve qui les convoca. No em preocupa", ha dit. I, preguntat sobre si té coneixement de qui forma SCC, Montilla ha reconegut que sí però -ha justificat- "les persones que donen la cara són persones que, moltes d’elles, tenen un passat democràtic".



El periodista ha qüestionat Montilla sobre l'anterior president de SCC, Josep Ramon Bosch i Codina -fill d'un conegut franquista de Santpedor, i que prové de l'organització Somatemps- i ell ha defensat que ja no presideix l'organització. "Continua essent part de l’organització...", ha insistit l'entrevistador i Montilla ha volgut tancar el tema afirmant que "no sóc especialista en aquesta organització".