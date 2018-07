Millo contra Aznar: ''És sorprenent que qui més va cedir davant de l'independentisme pactant amb Pujol ara intenti donar lliçons''

Última actualització Dilluns, 9 de juliol de 2018 14:30 h

L'exdelegat popular no espera "res de bo" a la reunió entre Sánchez i Torra perquè el president català "és la veu de Puigdemont"

Redacció | L'exdelegat del govern espanyol a Catalunya amb el PP, Enric Millo, ha assegurat aquest dilluns sentir-se "sorprès" per l'expresident José María Aznar: "És sorprenent que qui més va cedir davant de l'independentisme pactant amb [Jordi] Pujol ara intenti donar lliçons a qui no va cedir mai res; l'únic que no ha cedit mai davant del nacionalisme", ha assegurat en una entrevista a Antenta 3.

"Ferm fins al final", ha insistit Millo en defensa de l'expresident Mariano Rajoy. També ha sortit en defensa de exvicepresidenta, candidata ara liderar el PP, Soraya Saénz de Santamaría, en una pugna contra Pablo Casado. L'exdelegat ha assegurat que Sáenz de Santamaría "va donar la cara" en moments "difícils". Però en canvi: "Ell no hi era", ha resolt sobre Casado. Millo ho ha dit just el dia que es reuneixen els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra: "No n'espero res de bo; Torra és la veu de Puigdemont".



Millo ha criticat Aznar per haver "permès que desaparegués la Guàrdia Civil i la bandera de les carreteres catalanes", o els governadors civils. "El que li va regalar la presidència del port a la Generalitat", ha insistit Millo contraposant-lo a Rajoy. En aquest context ha afirmat que "els problemes" a Catalunya "són derivats de les concessions dels pactes entre els president Aznar i Pujol". Així ha conclòs també que va ser el govern de Rajoy qui "va parar els peus a l'independentisme" en constatar que "el diàleg no era possible". "El Govern de Puigdemont no volia negociar", ha insistit.

L'exdelegat del govern espanyol ha dit així just el dia que es reuneixen els dos presidents a la Moncloa. "M'agradaria comprovar si efectivament el món independentista, que va intentar forçar la ruptura d'Espanya i va donar un cop a l'estat de dret, ha rectificat; seria bo veure Torra acceptant que la via unilateral no és possible", ha apuntat. Ara bé no n'espera "res de bo". "Torra és la veu de Puigdemont i encara no ha acceptat aquesta situació", ha afirmat Millo.

En aquest context, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que no "cedeixi" davant de l'independentisme. Creu que això seria una "debilitat de l'Estat" i suposaria "tirar per terra al feina feta" pel govern del PP. L'exdelegat dels populars a Catalunya ha demanat així a Sánchez que no ofereixi "contraprestacions que pugui suposar un greuge comparatiu" a altres territoris per intentar "compensar una petició permanent" de celebrar un referèndum a Catalunya.

