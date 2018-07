El Gobierno incompleix el compromís amb la Generalitat sobre les entitats socials perquè creu que Catalunya està ''sobrefinançada''

Després que el govern espanyol es comprometés a incrementar en 1,6 milions d'euros el finançament de les entitats socials catalanes gràcies a un augment de la recaptació per la casella de l'IRPF, el canvi en l'executiu ha propiciat un canvi ''unilateral'' de decisió amb l'argument que Catalunya està ''sobrefinançada''.

Davant aquest canvi de criteri, la Taula del Tercer Sector ha demanat una reunió amb la ministra Carmen Montón i ha instat a la Generalitat a continuar negociant amb el govern espanyol per recuperar el nou repartiment.



La Taula del Tercer Sector ha xifrat en 70 milions d'euros els que es recapten a Catalunya. D'aquests, 45 s'haurien de dedicar a les entitats catalanes però Catalunya només en rep 31 milions d'euros.

La Taula, que reuneix unes 3.000 entitats, ha explicat que el criteri tècnic per repartir l'augment de recaptació del 0,7% de l'IRPF en entitats socials, cooperació i medi ambient ja estava pactat entre el Ministeri i la Generalitat però que el canvi de govern central ha generat un canvi de criteri que ha perjudicat Catalunya.



Segons han assegurat els responsables, l'argument que s'ha posat sobre la taula és que Catalunya està ''sobrefinançada".



La presidenta, Francina Alsina, ha especificat que no es tracta de no ser solidari amb les altres comunitats que ''poden estar més penjades'' però creu que ''no és just'' per Catalunya aquesta diferència, una situació que també pateix, per exemple, Madrid.