L'Espanya del canvi: El bisbe d'Alcalá ofereix un servei per a ''curar els gais'' i ''recuperar la virginitat''

Última actualització Dilluns, 9 de juliol de 2018 18:15 h

El web de l'arquebisbat ofereix un curs anomenat "Sexólicos Anónimos"

Gerard Sesé @gerardsese | L'Espanya que alguns encara pretenen creure que es pot canviar per a encaixar-hi Catalunya encara està molt lluny, en molts àmbits, especialment socials, de ser aquell estat democràtic, progressista i de benestar que el Principat es mereix.. Les noticies són constants i avui us en oferim una de nova i sonada: el bisbe d'Alcalá d'Henares ha llançat un nou servei a la seva diòcesi per "ajudar a les persones amb addicció al sexe".

Els precedents

Juan Antonio Reig Pla, el polèmic bisbe d'Alcalá d'Henares no és la primera vegada que fa de sexòleg: sonades van ser les seves "brigades de carrer en favor de la virginitat", o també les seves pràctiques per abandonar l'homosexualitat. Fins i tot va llençar un mètode per a recuperar la virginitat.

Un nou programa per ajudar l'addició al sexe

Malgrat que un clergue no sap ni té coneixements sobre la sexualitat (en teoria, a la pràctica no sol ser així) el bisbe ha llançat un nou servei a la seva diòcesi per "ajudar a les persones amb addicció al sexe". Es tracta de 'Sexólicos Anónimos', una comunitat apadrinada per Pla per a "alliberar-se de la luxúria i aconseguir la sobrietat sexual". De fet, està el pla detallat al web arquebisbat d'Alcalá de Henares

Pla pretén ajudar els feligresos a contenir l'ús "descontrolat o obsessiu de la pornografia, la masturbació, la promiscuïtat, el romanticisme, la prostitució, les fantasies, o les relacions de parella". Un programa que es presenta com "espiritual" i que actua sota el convenciment que només Déu pot tornar "el sa judici".

