Un franquista agressiu, ideòleg de la campanya de Manuel Valls

Manuel Valls i Josep Ramon Bosch haurien dinat a un restaurant de l'Eixample de Barcelona aquest passat dijous per a preparar la seva ofensiva a Barcelona de cara a les municipals de l'any que ve. Així ho ha destapat ElMundo . Va ser un dinar d'un lobby autoanomenat Twenty50. Segons el diari citat, Valls explica el seu pla per conquerir Barcelona.

Al seu costat, però, hi ha Josep Ramon Bosch, el cervell de la seva operació per guanyar la Ciutat Comtal i impulsar una plataforma que permeti al nacionalisme espanyol mantenir altres ciutats importants del Principat. Concretament, els municipis de Barcelona, ​​Badalona, ​​Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet de Llobregat i Tarragona.

Bosch ja coneixia a Valls d'una trobada a l'octubre al Cercle d'Empresaris, el president d'honor és Javier Vega de Seoane, al qual l'uneix una amistat. Va ser quan Bosch va veure que el diputat gal podia ser aquest cap de cartell que feia temps que estava buscant per liderar una plataforma transversal que conquerir Barcelona i altres municipis estratègics.

Segons les mateixes fonts, després d'un acte de Ciudadanos on Valls va intervenir, van anar a sopar plegats a Il Giardinetto, restaurant emblemàtic de Barcelona, juntament amb altres membres de SCC i Bosch, entre copes de vi, va insistir-li sobre la idea d'esdevenir un actor polític a Barcelona.

Ramon Bosch, franquista d'ultradreta

Josep Ramon Bosch i Codina és fill d'un conegut franquista de Santpedor. El diari elCritic explicava que el seu pare, José María Bosch Espinet, va ser militant de Fuerza Nueva (FN), el partit d'extrema dreta més important a l'Estat espanyol després de la mort de Franco. Bosch Espinet va formar part de les llistes electorals del partit ultradretà en les eleccions de 1980 i era amic personal del seu president i fundador, el notari Blas Piñar. Bosch Espinet va ser el responsable d'organitzar, durant anys, una missa cada 20 de novembre en honor del dictador Franco i del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. Aquesta missa es va celebrar fins a l'any 2005, quan el canvi de mossèn a l'església de Santpedor va posar punt final a aquesta pràctica. Del seu fill, però, Josep Ramon Bosch i Codina, tal com ell ha reivindicat en diverses ocasions, no se'n coneix cap altra militància que la que va tenir amb el PP i del qual ja fa alguns anys que en va estripar el carnet. No obstant això, el que no és tan conegut és que Josep Ramon Bosch va fundar, mesos abans que SCC, l'entitat Somatemps i la qual es té constància que encara presidia al darrer trimestre de 2014, tot i que mesos abans, al juliol del mateix any, havia declarat a la premsa que se n'havia desvinculat feia temps.