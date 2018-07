La justícia espanyola impedeix Tamara Carrasco que surti de Viladecans per a visitar la seva mare després que hagi tingut un accident

Última actualització Dilluns, 9 de juliol de 2018 15:00 h

Carrasco només té permès desplaçar-se a Barcelona per anar a treballar

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| El magistrat de l'Audiència Nacional, Diego de Egea, ha prohibit la Tamara Carrasco -la jove de Viladecans a qui van detenir i acusar de terrorisme per formar part d'un CDR i participar en diverses mobilitzacions- visitar la seva mare. Tot i que Carrasco es troba en llibertat, la justícia espanyola va prohibir-li sortir de la seva localitat (només es pot desplaçar a Barcelona per anar a treballar) i el jutge no ha canviat el seu parer després que la seva defensa hagi demanat una autorització perquè pugui visitar la seva mare, que s'ha trencat una cama i que viu a Sant Vicenç dels Horts. La fiscalia i el magistrat consideren que només pot fer visites "mèdiques" i no pas al domicili de la mare.







"De vegades ens agradaria creure que hi ha un mur que separa la crueltat de la justícia. Prohibir la Tamara visitar la seva mare, lesionada, no és un acte de justícia", ha publicat via Twitter l'equip d'advocats que porta el seu cas, dirigit per Benet Salellas.