Sánchez fa perdre el temps a Torra a Madrid

Acaba la reunió entre Torra i Sánchez després de dues hores i mitja. No de Sánchez a un referèndum i bones paraules per fer autonòmia.

Redacció| La reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acabat a les 14.00h, dues hores i mitja després del seu inici. El president de la Generalitat, Quim Torra, l'ha qualificat de trobada “cordial” i -segons fonts de Presidència- ha mantingut un bon to, han pogut posar sobre la taula els temes que pretenien posar i Torra ha celebrat que Sánchez “reconegui que el conflicte entre Catalunya i Espanya és polític”. L’executiu espanyol també ha destacat que la trobada ha passat de ser una reunió protocol·lària a una de treball.

La trobada –que es produeix un mes després de l’aixecament del 155 i de la moció de censura de Sánchez contra Rajoy- donarà peu previsiblement a noves reunions entre els dos executius, ja sigui a nivell de presidents com a través de les comissions bilaterals que havien quedat congelades sota el mandat de Mariano Rajoy. El president de la Generalitat va afirmar la setmana passada que esperava establir una segona trobada al Palau de la Generalitat a la tardor. La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, compareixerà en breu a la sala petita de la zona de Portaveus de La Moncloa per explicar el contingut de la trobada, en un canvi de criteri de l’equip de Sánchez respecte a la reunió que va mantenir amb el lehendakari Urkullu, quan no va oferir cap compareixença i va fer pública només una nota de premsa. Torra, per la seva banda, compareixerà després al Centre Cultural Blanquerna, i se sotmetrà també a les preguntes de la premsa.

Amb tot, cal recordar que Sánchez ja havia avançat abans de la trobada que no faria cap gest polític transcendent amb Catalunya: va tancar la porta a exercir el dret a l'autodeterminació amb un referèndum pactat o la retirada de les causes independentistes per part de la fiscalia, per exemple. Així, abans que els dos protagonistes traslladin els resultats de la reunió a la premsa, és d'esperar que no s'hagi produït cap pas important en una negociació que ja fa temps que s'ha supeditat a un diàleg buit. I és que els dos executius havien fixat com a únic objectiu de la reunió recuperar la interlocució perduda durant els últims anys.