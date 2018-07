Insults i crítiques contra Sánchez per piular en català després de reunir-se amb Torra

9 de juliol de 2018, 18.41 h

EL QUE MES M'AGRADA DE TOT AIXÓ, ES SENTIR A DIR QUE "HABLE EN ESPAÑOL". COMENCEN A ENTENDRE QUE EL CATALA NO EN FORMA PART... ANEM MOLT MOLT MOLT BE !!!!

I pel que diu aquell altre de que forma part del pagament, no tenen prou enteniment i no ho poden entendre. El pagament pels serveis prestats ha sigut fa pocs dies quan el felipe vi ha concedit el ducat de Mairàs als Franco, i amb alevosia, sense impostos i amb tots els privilegis. No és aixó una forma de compensació per haver fet rei ... Llegir més