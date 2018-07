Pressió dels CDRs després de la reunió: ''Tireu endavant el que vàreu prometre en campanya electoral o dimitiu''

Última actualització Dilluns, 9 de juliol de 2018 19:05 h

Demolidor tuit del perfil oficial del CDR Catalunya per exigir als polítics que no es venguin a la primera de canvi

Gerard Sesé @gerardsese | El perfil oficial de Twitter dels CDR de Catalunya i que marca l'estratègia general de tots els CDRs locals, ha fet un demolidor tuit després de la reunió entre Quim Torra i Pedro Sánchez. Tot un avís als navegants i que representa l'independentisme de base que, des d'un inici, ha desconfiat d'aquesta reunió.

Els Comitès de Defensa de la República, els moviments pacífics, cívics, transversals i de base per a defensar el mandat assolit després de l'1 d'octubre, han fet un contundent tuit per exercir pressió als polítics catalans després de la trobada del president català a Madrid.

I és que aquesta "distensió" ha generat entre l'independentisme escepticisme i temor a retornar al procesimse i l'autonomisme. És per això que el CDR oficial ha piulat el següent text i que, ràpidament, s'ha fet viral camí dels 1.500 RTs: "No som aquí per parlar d'estatut. No hem arribat fins aquí per tirar la tovallola. No acceptem pactes ni canvis de rumb. Tireu endavant el que vàreu prometre en campanya electoral o dimitiu. #RepúblicaODimissió #NoAlPeixAlCove #NoAlProcessisme #CDRenXarxa"





No som aquí per parlar d'estatut.



No hem arribat fins aquí per tirar la tovallola.



No acceptem pactes ni canvis de rumb.



Tireu endavant el que vàreu prometre en campanya electoral o dimitiu. #RepúblicaODimissió#NoAlPeixAlCove#NoAlProcessisme#CDRenXarxa — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 9 de juliol de 2018

