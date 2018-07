[Imatge] El pas de l'España Ciudadana de Cs deixa Palma plena de brossa i porqueria

Estat de la neteja en finalitzar qualsevol manifestació independentista vs estat en finalitzar l'acte de C's a Palma. pic.twitter.com/tORWAemt8j

No calen fer-ne més analogies.

No es pot dir el mateix de l'acte de España Ciudadana a Palma amb la presència de destacats membres de Ciudadanos o l'exprimer ministre francès Manuel Valls. Tal com ha denunciat el tuitaire i influencer Joan Mangues, en acabar l'acte, la brossa, els papers, la porqueria i les deixalles aclaparaven l'esplanada a l'altra banda de la Catedral de Palma.

Una vegada més l'unionisme demostra estar a un altre nivell en civisme i consciència social comú respecte l'independentisme. La gran majoria de les vegades s'ha destacat a les xarxes que després de les grans i titàniques manifestacions independentistes tot queda net i polit amb fotos de papereres plenes, cubells de brossa a revessar o contenidors d'escombraries degudament usats per a no embrutar les ceres i asfalts.

