Portades: La premsa recull la trobada entre Torra i Sánchez

Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU

10 de juliol de 2018, 10.11 h

LA TROBADA o REUNIÓ Entre els dos PRESIDENTS Perdro Sánchez El President de ESPAÑA D´ESQUERRES ....QUIM TORRA El President de CATALUNYA y DE DRETES ..



LA PORTADA DEL DIARI Posaria UNA REUNIÓ DE MOLT MOLT DE SOROLL PER NO RES BEN RES .



EN CASTELLÀ Dirian MUCHO RUIDO PARA TAN POCAS NUECES .. NINGUNA ..La Realitat es una





QUIM TORRA VE DE MADRID A CATALUNYA AMB LES MANS BEN BUIDES Amb un NO



