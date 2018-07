Així descriu la premsa internacional la trobada entre Torra i Sánchez

Per últim, l’AFP, l’agència francesa, destaca que Torra “no renuncia a ‘cap via’ per aconseguir la independència”. Malgrat tot indica que “ha celebrat l’inici d’un diàleg amb Madrid després de la seva primera reunió” amb el president de l’Executiu espanyol.

Per la seva banda, Reuters explica que els dos líders “inicien el desglaç entre les dues administracions” amb la voluntat de “rellançar una relació fluïda”. La reunió “marca la principal fita en la recuperació del diàleg entre Madrid i Catalunya, trencat el passat 1 d'octubre”, afegeix més endavant, després de recordar l’acord de “recuperar la comissió bipartida que recull l'Estatut”.

Associated Press resumeix la reunió com el “primer avenç en l’enfrontament polític durant els últims anys entre les governs”. També en destaca l’acord en “l’obertura d’un diàleg bilateral sobre el futur de la pròspera regió”.

Tres grans agències s’han fet ressò d’aquesta trobada entre Pedro Sánchez i Quim Torra. L’han definit com a “desgel” tot i la “llunyania” de les seves posicions.

