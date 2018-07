Torra: ''El dret a l'autodeterminació se l'ha guanyat el poble i jo no hi renunciaré''

Última actualització Dimarts, 10 de juliol de 2018 10:00 h

"Li vaig explicar a Sánchez que tinc 55 anys, que els meus fills són molt grans i que jo no hi tinc res a perdre", ha dit el president de la Generalitat

Redacció | El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que mai renunciarà al dret a l'autodeterminació. Ho ha dit en una entrevista aquest dimarts al matí a Catalunya Ràdio on ha valorat la reunió amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En aquest sentit, ha explicat que el 90% de la trobada es va parlar del dret d'autodeterminació, un dret que "s'ha guanyat el poble de Catalunya".

El president de la Generalitat ha valorat positivament la reunió amb Pedro Sánchez, de la que ha destacat la sinceritat i empatia. En aquest sentit, Torra ha recordat que l'entrevista amb el president del govern espanyol era una trobada per marcar les línies generals i a partir d'aquí comença la negociació. "Ara es veurà els passos concrets", ha reblat Torra, que afirma estar "expectant per si tot això es concreta en fets".



Solució política

En aquest sentit, ha recordat que van coincidir en "que cal una solució política perquè es reconeix que existeix un problema polític". Per això, espera un canvi d'intencions que vagi més enllà de les paraules. Tot i això, "en els conflictes de fons, com el dret a l'autodeterminació i els presos polítics", ha lamentat que es troben "en posicions molt allunyades".

"Esperem decisions, no gestos", ha reblat el president, que ha insistit que no hi ha cap negociació amb els presos polítics perquè "no haurien d'estar a la presó". En aquesta línia, el president espanyol va diferenciar la via judicial de la política, però Torra va incidir en que esperava canvis d'actitud cap a la desjudicialització de la política.

Ferm amb el dret d'autodeterminació

"Li havia de deixar clar que cap solució és possible que no passi per l'autodeterminació dels catalans", ha assegurat Torra, que ha explicat que Sánchez va expressar que no contempla aquesta via i que qualsevol solució que passi fora la constitució no li donaria suport. Torra va intentar-lo convèncer que el referèndum sí que té encaix dins la legislació espanyola però la concreció d'això, en tot cas, s'abordarà en una segona reunió.

Torra també va traslladar-li a Sánchez que l'eix central de la legislatura "serà dotar-nos d'una Constitució catalana" i va deixar clar que no renunciaria a fer efectiu el 27-O. "Li vaig explicar a Sánchez que tinc 55 anys, que els meus fills són molt grans i que jo no hi tinc res a perdre", ha reblat Torra.

D'altra banda, s'ha mostrat dolgut per les crítiques de la CUP de voler frenar el procés cap a la República. Segons ha afegit, va ser "molt clar en la defensa de l'autodeterminació i de l'1-O".

