El Gobierno no cessa l'ofensiva contra els símbols grocs en solidaritat amb els presos polítics

El Ministeri de Defensa els prohibeix perquè considera que són un símbol polític

Redacció | El nou govern espanyol del PSOE segueix els passos de l'executiu de Rajoy contra els símbols grocs en defensa dels presos polítics. Una ofensiva que no cessa malgrat l'inici de les relacions bilaterals entre el govern espanyol i el català. Així doncs, el ministeri de Defensa espanyol ha prohibit la presència de llaços grocs a les instal·lacions militars, tal com publica el diari El Món.

Segons el digital citat, basen la decisió a considerar que els llaços grocs en solidaritat amb els presos polítics són "símbols polítics" i, per tant, han de ser exclosos dels quarters o bases militars.

Així ho ha expressat el Gobierno a petició d'una pregunta del senador d'EH Bildu, Jon Iñarritu, que demanava informació sobre el veto d'entrada a un estudiant a Capitania General de l'Exèrcit a Barcelona per portar el llaç groc el passat 9 de maig.

En la resposta del ministeri, a la que ha tingut accés El Món, es basa la prohibició en el "principi de neutralitat política que regeix l'actuació militar" i per això sentencia que "no es permet l'exhibició de símbols polítics als establiments militars". I en el cas de l'estudiant, Defensa detalla que sempre "es requereix als visitants que compleixin amb l'obligació de no exhibir simbologia política mentre es trobin al recinte militar", segons publica el diari citat.

