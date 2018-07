Sáenz de Santamaría diu que ''a Catalunya es practica l’apartheid''

10 de juliol de 2018, 12.28 h

Aquesta dona no ha esta mai a Catalunya. O, al menys, no s'ha molestat mai a coneixer Catalunya i als catalans. Altra cosa és el que ella voldria que fórem, i per aqui, ja no hi passem. Com ella i el que representa, mai de la vida no ho serem i ens en guarirem com de sortir del foc.