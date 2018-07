L'Audiència de Barcelona admet la querella contra la Guàrdia Civil per les citacions judicials prèvies a l'1-O

Ercunyao Preparao C'al 10 C'al 10

10 de juliol de 2018, 12.44 h

Teniu en compte que son part del sistema judicial opressor i repressor, cal ser molt optimista per esperar qualsevol forma de justícia que no sogui la típicament administrada per ells sistemàticament, a la qual estem acostumats i ja no sorprèn res del que facin i diguin! Sempre amb el prefix "in" per davant.