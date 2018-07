Cunillera valora positivament la trobada entre Sánchez i Torra però demana al govern ''gestos de voluntat d'entesa''

Última actualització Dimarts, 10 de juliol de 2018 13:15 h

La delegada del govern espanyol a Catalunya assegura que l'executiu de Sánchez no influirà sobre els jutges

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha qualificat com un "èxit" la reunió d'aquest dilluns entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la Moncloa. En una entrevista a 'Els Matins de TV3', ha celebrat que s'hagi tornat "una mica a la normalitat" i que s'hagi trobat "una manera de parlar" entre els executius.

Tot i així, ha reclamat que el govern de Torra faci ara "gestos de voluntat d'entesa" i ha destacat que després de la reunió entre presidents hi ha dos blocs: els que busquen l'entesa i els que estan en la confrontació com Cs, PP, la CUP i els CDR's. D'altra banda, Cunillera ha garantit que l'executiu de Sánchez no influirà sobre els jutges. "Si en el passat ho han fet, se'ls hi ha acabat", ha reblat.



"Hem encetat un camí que partint de posicions absolutament discrepants hem trobat una manera de parlar entre nosaltres i d'escoltar-nos", ha afirmat Cunillera posant en valor que en la reunió d'aquest dilluns "es va posar la política en primer terme".

Sobre la possibilitat que es reuneixi la comissió bilateral Estat-Generalitat abans de l'agost, Cunillera ha dit que el govern espanyol té la voluntat que en pocs dies es pugui reunir, però no ha volgut concretar cap data. Sí que ha concretat que aquest dijous ella es reunirà amb el president del Parlament, Roger Torrent, i que aquest mes també es trobarà amb el president Torra.

Segons Cunillera, ni el govern espanyol ni l'executiu de Torra tenen previst aixecar-se de la taula del diàleg malgrat les "dificultats" i ha avisat de les conseqüències que tindria pel conjunt de la ciutadania.



Voluntat de diàleg

Cunillera ha garantit que la seva voluntat és de "diàleg i entesa" i ha considerat que "estaria bé que el govern de Torra fes gestos de voluntat d'entesa". Segons la delegada del govern espanyol a Catalunya, després de la reunió entre Torra i Sánchez, ja no hi ha el bloc independentista i el bloc no independentista, sinó que hi ha el bloc dels que busca l'entesa i el que està en la confrontació. En aquest sentit, no s'ha mostrat sorpresa per les crítiques de Cs, PP i la CUP a la reunió d'aquest dilluns.

Pel que fa a l'autodeterminació que continua reivindicant Torra, Cunillera ha defensat que a la Constitució no hi ha un dret a l'autodeterminació i ha refermat que el seu referent és la legalitat.

Preguntada per la causa contra líders independentistes acusats de rebel·lió, Cunillera ha assegurat que té la seva opinió però que no pot opinar sobre el que ha determinat un jutge. "No em demanin que em pronunciï sobre el que fan els jutges perquè els jutges no s'han de pronunciar sobre l'executiu", ha afegit per després garantir que el govern de Sánchez no influirà sobre jutges.

Notícies relacionades