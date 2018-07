L'espanyolisme no vol Luis Enrique a 'La Roja' per les seves declaracions a favor dels catalans

No hi ha cap vot

El partit d'ultradreta Vox ha estat un dels primers a criticar el nou seleccionador perquè, segons Vox, "menysprea Espanya".

"Ens resulta difícil entendre que es nomeni seleccionador nacional qui menysprea Espanya, fent estúpides diferències entre el tot i la part", ha reblat el partit a través del seu compte de Twitter. En la piulada, Vox fa referència a una declaració de Luis Enrique favorable als catalans.

" Los catalanes son la hostia y están muy adelantados a lo que es España, en general", va dir el nou seleccionador el mes d'abril de 2018. Una declaració que va generar polèmica i que ara l'espanyolisme aprofita per carregar contra Luís Enrique.

Esta es una España de pandereta, sin valores, ni respeto. — ettore acquani (@EAcquani) 9 de juliol de 2018

La xarxa també ha recuperat algunes declaracions de l'ex del Barça de marcat to 'antimadridista' o contra l'Estat, com per exemple: "¿Los valores del Madrid? Soy más radical que Piqué" o "En este país de pandereta no sé si la tecnología ayudaría mucho a los árbitros".