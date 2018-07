Imputat per agressió sexual en una ONG un exmembre del PP balear

Última actualització Dimarts, 10 de juliol de 2018 15:15 h

Ja havia estat condemnat anteriorment per abús de menors

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| Javier Rodrigo de Santos -una ex promesa del Partit Popular a les Illes Balears, que havia estat tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palma i regidor d'Urbanisme- està sent investigat als jutjats de Madrid per haver usat (presumptament) la seva posició dins una ONG per obligar presos en tercer grau a mantenir relacions sexuals amb ell amenaçant-los d'evitar que poguessin sortir en llibertat informant negativament a Institucions Penitenciàries sobre el seu cas. Ho ha avançat, en exclusiva, 'eldiario.es'.

El passat 5 de desembre, Javier Rodrigo de Santos va tornar a ser detingut pel cas de les presumptes agressions sexuals des de l'ONG. Tot i que la Fiscalia va demanar el seu ingrés a presó incondicional per la consistència dels indicis contra ell (els testimonis coincidents de les víctimes i d'altres testimonis, a més de l'intercanvi de missatges aportat per un dels presumptament agredits), el jutge Juan José Escalonilla no va acceptar la sol·licitud i va fixar com a mesura cautelar la prohibició d'acostar-se a menys de 500 metres de les dues víctimes que van denunciar; així com a les quatre cases d'acollida de l'ONG des de la qual hauria comès els delictes (i on cobrava 22.000 euros anuals) 'Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos'.



El magistrat va justificar la manca de risc de fuga per l'arrelament de Rodrigo de Santos i -a més- deia mantenir "certa prevenció" perquè un dels joves l'hagués denunciat després que informés en contra seva a Institucions Penitenciàries. De moment, set mesos després de l'obertura de la causa, Rodrigo de Santos està en llibertat i aquesta es manté en fase d'instrucció. Tot i que només han presentat denúncia formal dues de les presumptes víctimes, podrien existir més afectats per les pràctiques de l'ex polític.

Segons informa aquest digital, no és el primer escàndol en el qual s'hauria vist involucrat de Santos: va ser condemnat a 13 anys i mig de presó a l'Audiència de Palma per abusar sexualment de dos menors, amics dels seus fills, tot i que el Tribunal Suprem va acabar retallant la pena a cinc anys. Entre altres motius, l'alt tribunal va rebaixar el càstig al popular perquè va considerar provat que el menor de 14 anys del qual va abusar de Santos no s'hi va oposar explícitament. Les víctimes dels abusos al domicili del polític eren membres de l'organització ultracatòlica 'Camino Neocatecumenal', com el mateix de Santos (casat i amb cinc fills); que va traslladar el seu extremisme religiós a la política i -entre altres coses- es va negar a celebrar matrimonis homosexuals des de l'Ajuntament de Palma.D'altra banda, l'historial criminal del polític acumula també una altra pena de dos anys de presó per gastar 50.000 euros amb la targeta oficial de l'Ajuntament de Palma en prostíbuls masculins, on també gastava importants sumes de diners en cocaïna. Va ser aquest cas el que va propiciar la seva expulsió del PP balear, on comptava amb una gran projecció de futur. Després, van arribar els anys de presó.