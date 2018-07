Les entitats sobiranistes criden a concentrar-se dimecres a Lledoners per l'arribada de Rull, Turull i Forn

Última actualització Dimarts, 10 de juliol de 2018 16:00 h

Convoquen a les 7 de la tarda al centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada

Redacció/ACN | L'ANC, Òmnium Cultural i l'Associació Catalana pels Drets Civils han convocat una nova concentració aquest dimecres davant del centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), on han d'arribar els exconsellers empresonats Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn.

"Demà, tornarem a Lledoners per exigir la llibertat de tots els presos polítics i dels exiliats", afirmen les entitats en un missatge a través de les xarxes socials.



La convocatòria és a les 7 de la tarda. Forn, Rull i Turull han estat aquesta nit a Valdemoro i es preveu que arribin aquest dimarts a la presó de Zuera, a Saragossa, com a pas previ abans d'arribar dimecres primer, a Can Brians 2 i després, a Lledoners.



Institucions Penitenciàries seguirà amb ells el mateix procediment que va utilitzar la setmana passada en el trasllat d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que van ser primer concentrats a Valdemoro, des d'on van anar a parar a Zuera i posteriorment a Can Brians 2. La seva destinació va ser la presó de Lledoners, on també arribaran aquest dimecres Rull, Turull i Forn.

Aquest dimecres arriben a la presó de Lledoners els consellers Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull. Continuem reivindicant que els volem a casa, no a prop de casa!



Dimecres, 11 juliol

19 h

C. P. Lledoners#LlibertatPresosPolítics #UsVolemACasa pic.twitter.com/Z1wyZNf8MG — Òmnium Cultural (@omnium) 10 de juliol de 2018

