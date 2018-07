El Suprem demana al Gobierno que intercedeixi per Llarena a Bèlgica

A més, Lesmes argumenta que el Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem ha fet un primer anàlisi jurídic que conclou que la demanda civil interposada pels exiliats “s’emmarca en una actuació dirigida a defraudar les garanties d’independència del magistrat del Tribunal Suprem encarregat de la causa”. Per això els demana que “més enllà de la necessitat d’actuar per dispensar la deguda protecció dels servidors públics” tinguin en compte que la demanda “posa en qüestió les institucions de l’Estat espanyol i la pròpia correcció de l’Estat”.

En concret, els demana que instin el govern belga a “comparèixer davant el tribunal” que porta la causa contra Llarena “en defensa de la immunitat de la jurisdicció d’Espanya i del jutge del Tribunal Suprem demandat”. El president del TSJC els recorda als ministres que el jutge degà de Madrid, Antonio Viejo, va decidir no cursar “per improcedent” la petició de la justícia de Bèlgica perquè comuniqui al magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena la seva citació pel 4 de setembre davant d'un tribunal d'aquest país per prestar declaració.

