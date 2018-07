Una icona de la comunitat LGTBI anuncia accions legals contra C's per usar la seva imatge: ''No vull que se m'associï a un partit de merda''

Última actualització Dimarts, 10 de juliol de 2018 18:20 h

La formació ha estat acusada de dur a terme una campanya de 'Pinkwashing'

Redacció| Durant la celebració de l'orgull LGTBI d'enguany, molts van acusar 'Ciudadanos' de dur a terme una campanya de 'Pinkwashing'; és a dir, aprofitar l'ocasió per rentar la seva imatge pel que fa al col·lectiu tot i haver-se mostrat en diverses ocasions més aviat contrari a reconèixer els seus drets. Ara, una icona de la comunitat LGTBI, l'artista King Jedet, ha anunciat accions legals contra el partit per haver usat la seva imatge en un vídeo que va difondre el seu líder, Albert Rivera, a les xarxes socials i que ja s'ha encarregat d'esborrar.

Lo de usar mi imagen sin mi consentimiento bien @Albert_Rivera ? No quiero que se me asocie a tu partido de mierda. Tomaré acciones legales. Feliz lunes. https://t.co/VhVoC4fDaO — LA LEONA (@kingjedet_) 9 de juliol de 2018

Aquesta és la fantàstica reacció del col·lectiu LGTBIQP al pas de la carrossa ‘pinkwashing’ de Ciutadans durant la Pride BCN 2018:pic.twitter.com/jDSa1TrTKT — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 8 de juliol de 2018





"¿Lo de usar mi imagen sin mi consentimiento bien, Albert Rivera? No quiero que se me asocie a tu partido de mierda. Tomaré acciones legales", ha anunciat King Jedet a la xarxa, on ha rebut un gran suport de molts altres usuaris.El mateix cap de setmana en que Rivera va fer el tuit per l'orgull LGTBI, el bus de C's va ser escridassat en la desfilada que es va celebrar a Madrid. I és que molts ja li han vist el llautó a la formació de dretes.