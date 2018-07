El feixisme se sent poderós per parar l'exhumació de Franco: ''Volveréis a claudicar al bando nacional y victorioso''

En la seva pàgina web, Democràcia Nacional informa sobre la marxa a Madrid convocada el proper diumenge 15 de juliol per rebutjar el trasllat de Franco dient que "es convoca a tots els defensors del Valle de los Caídos sota el lema ‘El Valle no se toca’ a un pelegrinatge nacional patriòtic-religiós per demanar a Déu per intercessió dels sants i màrtirs allà enterrats, que impedeixi l’espoli que el govern frontpopulista de Pedro Sánchez pretén perpetrar, contra tota legalitat, justícia i respecte a la família i als milions d’espanyols que s’oposen a l’exhumació de les restes de Franco i José Antonio, per considerar-los part del nostre patrimoni nacional inalienable". Demostra, així, que se sent amb força per parar l'exhumació de Franco i, ara, només queda saber quina serà la resposta de l'Estat per aturar-los a ells.