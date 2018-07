'Amazon España' fa l'agost venent merchandising feixista

Degut a la manca de legislació espanyola al respecte i la impunitat de la qual gaudeix la ultradreta a l'Estat espanyol, la venda d'aquesta mena de merchandising no està prohibida a Espanya. Amb tot, les normes de l'empresa a Espanya diuen que "allò que considerem ofensiu és, probablement, el que vostè pot esperar que ho sigui" i, així, la filial espanyola de la multinacional a Internet assegura reservar-se el dret a determinar "si els articles venuts a la nostra pàgina web són adequats". Amb tot, ,deixa als venedors la responsabilitat final del material que publiquen a la web: "els productes que puguin ser acceptables en un país, podrien ser inacceptables en un altre. Li preguem que tingui en compte a tota la nostra comunitat internacional de clients ". Segons 'eldiario.es', s'han posat en contacte amb Amazon i no han rebut cap resposta sobre l'incompliment de les seves pròpies regles.

