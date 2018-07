Portades: Llarena esquerda la majoria independentista, segons 'El Periódico'

Per últim, El País destaca que "El Gobierno propone que sea delito cualquier acto sexual sin un sí expreso" i explica que la ministra Carmen Calvo anuncia una reforma perquè els tipus penals no depenguin de les interpretacions dels jutges.

Per la seva banda, l'ABC i El Mundo carreguen contra el nou executiu de Pedro Sánchez per qüestions diferents. "El PSOE suma a Aragón a su deriva nacionalista", assegura l'ABC perquè els socialistes de la regió declaren a l'autonomia "un país amb identitat i espai jurídic, polític i cultural propi". El Mundio recull que "Empresas y banca se enfrentan a Sánchez por el hachazo fiscal".

