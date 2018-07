Riera, a Torra: ''No sé què fem aixecant expectatives de que es pot parlar de tot''

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

11 de juliol de 2018, 12.54 h



#3 HUAH HUAH HUAH . . . Mira que se'n llegeixen de CARALLADES SUBNORMALS dels feixistes ePPanyols en aquest diari, però de vegades, els convergents arribau gairbé gairebé a superar-los.



Qui recony t'has cregut que ets tu, Einstein de pega, per dir als partits, dirigits per cúpules DE PERSONES 20 VEGADES MÉS INTEL.LIGENTS I INSTRUÏDES QUE TU, què han de fer i què no han de fer?



No t'has passat de PPEDANTERIA ?? Ho trobes normal, fer això?



"Plegueu, perquè us ho dic jo" . . .





