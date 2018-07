La denúncia dels familiars dels presos polítics per ''la vulneració dels drets humans'' arriba a Westminster

Última actualització Dimecres, 11 de juliol de 2018 10:00 h

La parella de Jordi Cuixart i la filla de Joaquim Forn recorden que, tot i el trasllat, continuen "injustament tancats en una cel·la"

Redacció | La parella de Jordi Cuixart, Txell Bonet, i la filla de l’exconseller d’Interior, Joaquim Forn, Anna Forn, han denunciat aquest dimarts al vespre des del Parlament britànic la “vulneració dels drets humans” a l'Estat després de l’1-O i la situació dels presos polítics. La conferència, coordinada per l’ANC, s’ha fet en una sala de Portcullis House i ha comptat amb la presència de diputats britànics.

Bonet ha afirmat que el Regne Unit, que ha estat “capaç de fer un referèndum pactat sense problema ni violència, ha d’entendre les reivindicacions legítimes” i comprendre que “fer un referèndum mai pot ser un crim”.“Ens explicarem aquí i on faci falta perquè no han comès cap delicte”, ha defensat la filla de Forn.“El fet que al segle XXI hi hagi presos polítics a l’Europa occidental em sembla gravíssim”, ha reblat Bonet, que ha considerat que “potser els turistes no es poden creure que això estigui passant” a Catalunya amb persones que formaven part “del mandat democràtic o que eren líders de la societat civil”.Sobre el trasllat dels polítics presos, Bonet ha explicat que la presó preventiva continua sent “injusta” i que Cuixart està tancat en una cel·la, “sigui catalana o espanyola”. En la mateixa línia, la filla de Forn, que viu a Londres, ha explicat que per al seu pare continua sent el mateix, tot i que per la família el trasllat facilitarà les coses, ja que no hauran de recórrer el trajecte que havien de fer fins ara.El diputat gal·lès per Plaid Cymro, Hywell Williams, que ha presentat l’acte, ha explicat que espera que el nou govern, encapçalat per Pedro Sánchez, faci canviar el rumb a la situació. Així, ha emplaçat el nou executiu a iniciar converses i a solucionar de manera política el conflicte.