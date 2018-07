Cuevillas denúncia que Llarena s'ha saltat tres requisits previstos amb la suspensió dels líders independentistes

Última actualització Dimecres, 11 de juliol de 2018 11:30 h

Critica que el Suprem ha ''envaït'' de nou el poder legislatiu

12 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, ha criticat la instrucció del jutge del Suprem, Pablo Llarena, on ordena la suspensió de funcions dels líders independentistes processats perquè se salta tres requisits previstos. Per això, Cuevillas considera que l'ordenança de suspensió no només és sorprenent, sinó que també és greu.

Cuevillas ha explicat que la suspensió s'ha decretat saltant-se tres requisits. En primer lloc, "és un precepte previst només per supòsits de terrorisme" i no és el cas dels líders independentistes processats. En segon lloc, la llei preveu que hi hagi situació de presó, "i Puigdemont i Comín no estan en aquesta situació". I en tercer lloc, la llei exigeix que l'auto de processament sigui ferm, i la resolució reconeix que la interlocutòria no és ferma perquè "Gonzalo Boye encara pot comparèixer".

En aquest sentit, l'advocat de Puigdemont ha reblat que "entrem a la dimensió desconeguda", ja que "no hi ha precedents en cap dels supòsits". I ha apuntat que haurà de ser el Parlament qui interpreti la decisió de Llarena. "No sabem si poden votar", ha sentenciat.

Pel que fa a Carles Puigdemont, el seu advocat ha assegurat que el presidenta l'exili no té previst renunciar a l'acta de diputat. Tanmateix, s'ha mostrat optimista respecte el que pugui fer el tribunal alemany, sobretot, respecte al delicte de rebel·lió.

Cuevillas ha recordat que la instrucció de Llarena són, principalment, atestats de la Guàrdia Civil delegats pel jutjat 13. En aquest sentit, ha dit que "un atestat té l'obligació de recollir allò que beneficia i perjudica, i en el cas de l'atestat de l'1-O no recull els votants ferits però parla de violència a Sant Esteve de les Roures".

D'altra banda creu que la nova Fiscal General de l'Estat "opina igual que nosaltres", que com a molt, hi ha una desobediència. "I la desobediència no comporta presó", ha sentenciat, tot afegint que fa molts dies que alguns líders independentistes estan empresonats.

Notícies relacionades