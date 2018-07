Així ha après Shakira a parlar el català

Última actualització Dimecres, 11 de juliol de 2018 12:15 h

La cantant va sorprendre al Palau Sant Jordi interpretant 'Boig per tu' de SAU

Redacció | La cantant Shakira va sorprendre als seus fans amb un català perfecte aquest cap de setmana passat en dos concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona.

Shakira va cantar “Boig per tu” de SAU a petició del seu sogre. I tothom va quedar ben sorprès del català de la cantant. I no només per la cançó sinó perquè durant el concert, també va atrevir-se amb diferents frases i comentaris.

Però, d’on ha tret Shakira aquest català tan perfecte? Vanitatits té la resposta. La cantant va venir a Barcelona fa uns anys amb els seus pares William Mebarak i Nidia Ripoll.



"La meva filla sempre va tenir un do, és una nena amb grans capacitats i una estrella especial. Fixa't que amb el poc temps que porta a Barcelona ja parla el català. I el va aprendre veient la televisió", ha exposat el pare en una entrevista.

Així doncs, sembla que el jugador del Barça Gerard Piqué no hauria tingut un paper tan important com es podria pensar en l’aprenentatge de l’idioma, i que la cantant hauria tirat pel dret. Però no nomé això, sinó que també hauria fet diferents classes particulars de gramàtica i sobretot, vocabulari.

