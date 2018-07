Les confidències de Corinna sobre Juan Carlos I deixa al descobert (un cop més) la impunitat de la monarquia espanyola

Última actualització Dimecres, 11 de juliol de 2018 12:45 h

L'empresària acusa el monarca d'utilitzar-la de testaferro per ocultar patrimoni a l'estranger

Redacció | La filtració d'uns àudios de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en què implica Juan Carlos I en operacions econòmiques irregulars deixa al descobert, un cop més, la impunitat de la monarquia a Espanya.

Segons la informació que publiquen aquest dimecres El Español i Ok Diario , Juan Carlos I va utilitzar Corinna com a testaferro per ocultar patrimoni i propietats a l'estranger. Així ho va explicar l'empresaria al comissari José Manuel Villarejo, ara en presó preventiva, en una conversa a Londres l'any 2015 que ara s'ha filtrat.

En els àudios, l'empresaria i assesora d'Alberto de Mónaco assegura que Juan Carlos I, a través del seu advocat suís, creava "estructures" opaques i posava propietats al seu nom que després li reclamava.



"Regals enverinats"

Serien diverses propietats al Marroc i altres llocs fora d'Espanya, unes propietats que després de la ruptura de la relació, el rei Joan Carles li estaria reclamant. "Et lleves un dia i tens una propietat a Marrakech i ell et diu "dona-me-la", però si ho faig, és blanqueig. Jo no la utilitzo... És un regal enverinat", lamenta.

La trobada entre Corinna i el comissari Villarejo la va propiciar l'empresari Juan Villalonga, que va assistir a la reunió en qualitat d'amic personal de tots dos.

"Jo en aquest moment estic entre l'espasa i la paret i en un lloc molt dur. Hi ha coses que jo no he volgut i me les han posat. No perquè m'estimi molt, sinó perquè sóc resident a Mònaco i llavors no tinc problema de declarar el patrimoni", sentencia en les gravacions.



El director del CNI estaria implicat

Corinna també desvela que Juan Carlos I va repatriar diners fent servir l'amnistia fiscal del 2012 impulsada pel govern de Rajoy i que va posar comptes de bancs de Suïssa a nom del seu cosí Álvaro de Orleans y Borbón.

Tanmateix, detalla el presumpte operatiu per ocultar el patrimoni de Juan Carlos I i afirma que pateix pressions per posar-les, de nou, a terceres persones properes al monarca. Segons explica en les gravacions, el Centre Nacional d'Intel·ligència estaria en el focus de les pressions. Concretament apunta al director del servei secret espanyol, el general Fèlix Sanz Roldán. "El CNI ha amenaçat la meva vida i la dels meus fills. Això el rei ho sabia abans. Ell ha estat el motor", sentencia Corinna.

