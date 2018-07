El Gobierno de Pedro Sánchez manté el ''suborn'' al periodista estranger que millor parli d'Espanya

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

11 de juliol de 2018, 19.46 h

El Tribunal Suprem ha condemnat Espanya per no complir amb la quota de refugiats provinents d'Itàlia i Grècia fixada per la Unió Europea. L'alt tribunal conclou que l'Estat no ha complert el seu compromís de tramitar les sol·licituds d'asil de 19.449 refugiats entre els mesos de setembre de 2015 i setembre de 2017, tal com demanava Europa.



La Sala Contenciós-Administravia constata que en aquests dos anys l'Estat només va acollir un 13% dels refugiats d'asil i apunta que les decisions c...