[Vídeo] La xarxa es mofa de C's pel ridícul d'una diputada en un discurs al voltant del feminisme

Última actualització Dimecres, 11 de juliol de 2018 17:45 h

Marta Martín va posar de manifest que no sabia el significat de 'sororitat'

4 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Redacció| Albert Rivera es va proclamar el màxim defensor de les dones el Dia de la Dona, tot i que la seva formació no va donar suport a la vaga feminista del passat 8 de març. Tampoc ha mogut un dit per les quotes d'igualtat o per reparar el llenguatge sexista; així com també es va abstenir en la derogació de la reforma de l'avortament del PP, entre altres iniciatives feministes.





Una captura de pantalla del vídeo © Twitter @JDCarrazedo Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Ciudadanos, Feminisme



Aquesta relliscada no ha passat desapercebuda a la xarxa, on molta ha retret a la formació de Rivera el 'postureig' amb el qual sol jugar quan es tracta d'aquesta mena de temes tan sensibles per a la societat.



Cs , sonora y gomorra — Agus, (@agustivizcarra) 10 de juliol de 2018

mucha SONORIDAD, no se nota ni nada que esta leyendo y no tiene ni idea de que. Marca @InesArrimadas — Txell Camps (@mericamps) 10 de juliol de 2018

Patética, de verdad. El oportunismo sin formación da cosas como éstas. En @CiudadanosCs deberían pararse a leer "un poco", porque es ridículo tras ridículo. — Nieves Ibeas Vuelta (@nievesibeas) 10 de juliol de 2018 Pues yo lo veo bien aplicado: a C's les suena eso del feminismo (de ahí la "sonoridad") pero no lo entienden (por eso la "sororidad" no les sale, aunque pongan señoras para disimular). — Froda DelaComarca (@FrodaDC) 10 de juliol de 2018 Aquesta relliscada no ha passat desapercebuda a la xarxa, on molta ha retret a la formació de Rivera el 'postureig' amb el qual sol jugar quan es tracta d'aquesta mena de temes tan sensibles per a la societat.

Notícies relacionades

Ara, el partit torna a pifiar-la intentant fer-se passar per feminista amb la seva llei de 'gestació subrogada' (coneguda popularment com 'ventres de lloguer') que rebutgen la majoria de col·lectius feministes. Així, durant la Comissió d'Igualtat del Congrés dels Diputats celebrada aquest dimarts, la diputada de Ciudadanos, Marta Martín, va confondre 'sororitat' -la relació de germanor i solidaritat entre dones per crear xarxes de suport que empenyin canvis socials, per aconseguir la igualtat- amb 'sonoritat'; mentre intentava defensar la llei registrada pel seu partit.