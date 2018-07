La família d'un exministre franquista demana 10.000 euros a Rufian per un tuit que va fer viral

Última actualització Dimecres, 11 de juliol de 2018 18:15 h

Sobre la condemna a mort de Salvador Puig Antich

Redacció| La família de l'exministre franquista José Utrera Molina ha denunciat un tuit que el diputat d'ERC, Gabriel Rufián, va fer viral el passat 2 de març i que deia: "A Puig Antich li van trencar el coll amb un garrot vil i 23 anys. Qui el va condemnar, ha mort avui amb 91 al seu llit. Que no s'oblidi", en relació a la mort del mateix Utrera Molina.

El hijo de Utrera Molina me pide 10.000€ para resarcir su honor por este tuit. Diría que el tema se comenta solo. pic.twitter.com/CB1ZDIMSFc — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 11 de juliol de 2018

En contra dels fets coneguts i provats (Utrera Molina va ser acusat, el 2014, per la jutge argentina María Servini, d'haver "convalidat amb la seva signatura la sentència de mort de Salvador Puig Antich"), la família defensa ara que l'exministre franquista no va tenir cap responsabilitat en l'aplicació del garrot vil a Salvador Puig Antich, ajusticiat el 1974.

La família política de l'exministre popular Alberto Ruiz Gallardón (José Utrera Molina era el seu sogre) li reclama a Rufián 10.000 euros per una suposada intromissió il·legítima del dret a l'honor i la imatge; a més del fet que s'elimini el tuit en qüestió, que es publiqui la sentència a Twitter i a la premsa, en cas de ser condemnatòria, i que ell pagui totes les despeses.Pel mateix motiu ha demandat per la via civil a la secretària general de Podem Andalusia, Teresa Rodríguez, en el seu cas per escriure a Twitter el mateix 2 de març que "Avui fa 44 anys de l'execució a garrot vil de Salvador Puig Antich. D'entre els responsables del seu assassinat, Fraga va fundar el PP i Utrera Molina va ser enterrat al so del Cara al Sol per membres del mateix partit. Ells segueixen, nosaltres també ". També li demana 10.000 euros, així com a l'exdirigent de Podem a Castella-la Manxa, Alfredo Díaz-Cardiel.