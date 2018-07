Graupera subratlla que cada cop és més ampla ''l'escletxa'' entre la gent que va defensar l'1-O i els seus polítics

Última actualització Dimecres, 11 de juliol de 2018 18:45 h

L'impulsor de 'Primàries per la República' considera que la "cultura política" que va néixer a nivell social a partir del referèndum continuarà creixent gràcies a la ciutadania

Redacció | El filòsof Jordi Graupera ha assegurat aquest dimecres a la presentació del seu llibre 'Una proposta per a Barcelona' que "l'escletxa" entre la gent que va defensar l'1-O i els seus representants polítics "cada cop és més ampla". L'impulsor de 'Primàries per la República' ha afirmat que passat el primer "xoc emocional de la repressió" torna a emergir l'anàlisi del que no s'ha fet bé i ha avisat que "s'intenta vendre com a política el que només és moralitat paralitzant o renúncia".

Jordi Graupera a la presentació del seu llibre 'Una proposta per a Barcelona' amb l'editora a la Casa del llibre de Barcelona

En referència a aquesta idea, Graupera ha considerat que no creu que hi hagi un canvi de rumb en cap sentit, sinó que més aviat el contrari.



Per altra banda, també ha considerat que la "cultura política que va néixer a nivell social a partir de l'1-O continuarà creixent, que cada cop incorporarà més gent a la idea de que cal fer alguna cosa", i que aquesta "cosa" no l'han de fer alguns polítics, o uns líders de partits, sinó la ciutadania, com també va fer l'1-O.



En referència al llibre que ha presentat 'Una proposta per a Barcelona' amb pròleg de Clara Ponsatí, Jordi Graupera ha exposat que el llibre documenta "un moment que el volem de canvi" però que partia d'un anàlisi que deia que el catalanisme està mort com a ideologia política que ha estat present a la societat en els darrers 150 anys. Per contra, ell ha defensat que l'1-O va ser el dia que la gent va portar "el catalanisme allà on no havia estat".



Graupera ha reconegut que el 20 de març del 2017, durant la conferència al Teatre Victòria sobre la seva proposta, hi havia la sensació "d'exageració" per tal de fer valer el projecte que estava fent. Després de quatre mesos, l'impulsor de 'Primàries per la República' ha assegurat que la "degradació és real" i que és més ràpida del que ell mateix preveia.

