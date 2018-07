''Metete el lacito amarillo por donde yo te diga'' així respon una petició de baixa una empresa vinculada al sector públic

Última actualització Dimecres, 11 de juliol de 2018 20:45 h

La resposta catalanofòbica es produeix quan una usuària demanava deixar d'estar subscrita

Gerard Sesé @gerardsese | La catalanofòbia se segueix exercint impunement i des de la supèrbia i la prepotència. Només així, amb aquest sentit de superioritat dels nacionalistes espanyols cap els catalans, s'explica com poden passar coses com les que ara us explicarem: una usuària de Twitter ha denunciat una empresa, vinculada al sector públic, per aquesta horripilant resposta quan va sol·licitar la baixa:

La Sònia explicava al seu perfil de Twitter un desagradable succés que ha tingut amb l'empresa Grupo Renher & Asociados, S.L. i n'ha ofert proves amb una publicació amb imatges. La gironina explica que "es veu que 'el lacito amarillo' molesta a un treballador de GRUPO RENHER. Per si us ho pregunteu, per telèfon ha especificat a on els el podem posar". Això vol dir que, quan ha trucat, el to i la grolleria encara ha estat més matusser, insolent i rude.

Tal com es pot veure a la captura del correu electrònic, li diuen, textualment: ''Metete el lacito amarillo por donde yo te diga'' en resposta a una sol·licitud de baixa.

Una empresa vinculada al sector públic

Si ja és greu el comportament, encara ho és més si tenint en compte que Grupo Renher & Asociados, S.L. és una empresa especialitzada en organització de cursos de formació i consultoria especialitzada per a les Administracions Públiques i serveis i organitzacions dependents (empreses públiques, fundacions públiques, patronats, consorcis, agències, mútues, organitzacions del sector públic, etc.).



De mal educats el món n’està ple! Es veu que “el lacito amarillo” molesta a un treballador de GRUPO RENHER. Per si us ho pregunteu, per telèfon ha especificat a on els el podem posar #LlibertatPresosPolitics pic.twitter.com/1bGalzHGqk — Sònia ||*|| (@SoniaS75) 10 de juliol de 2018

