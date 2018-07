Demanen una suspensió de sou i feina de 4 mesos al coordinador de 'Mossos per la República' per les seves opinions polítiques

Última actualització Dimecres, 11 de juliol de 2018 19:45 h

Fruit d'una denúncia de la parella d'una agent del cos que va insultar Puigdemont

Redacció| La Divisió d'Afers Interns dels Mossos d'Esquadra ja té una proposta de sanció en relació a l'activitat que duu a terme a la xarxa (en el marc de la seva vida privada) el coordinador de Mossos per la República: ha demanat una suspensió de sou i feina de 4 mesos per a Albert Donaire, pel simple fet d'expressar públicament opinions personals sobre la situació política a Catalunya fora del seu marc laboral.

L'expedient iniciat contra ell per la Divisió d'Afers Interns va néixer fruit d'una denúncia per part de la parella de l'agent dels Mossos d'Esquadra que va amenaçar el president Carles Puigdemont i tot el procediment es va iniciar sota el 155, quan encara dirigia el cos Juan Antonio Puigserver.



"Seguiré lluitant fins al final contra una petició desmesurada i injusta, en la que utilitzen un mecanisme per regular el règim intern del cos de Mossos per condemnar opinions i expressions realitzades durant la meva vida privada", ha denunciat a les seves xarxes socials Albert Donaire, que posa com a prova d'això el fet que l'assegurança del sindicat que cobreix aquesta mena de situacions laborals no li ho cobriria en aquest cas per traspassar aquest àmbit.



D'altra banda, cal destacar que a Donaire se li hagi atribuït una falta greu (que es tradueix en els 4 mesos de suspensió). Tot i que no hi ha constància de precedents en aquest sentit, l'acusen"d'actes i conductes que atempten contra la dignitat dels funcionaris, contra la imatge del Cos i contra el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat".



Ara, la Direcció General de la Policia ha de decidir si accepta o no la proposta de sanció i -posteriorment- Donaire tindrà la possibilitat de recórrer (dependent de la decisió) i ser compensat en cas que fos necessari.