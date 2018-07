La raó de Valtonyc que evidencia que el centredreta també eixampla la base social de l'independentisme

Última actualització Dimecres, 11 de juliol de 2018 20:15 h

Retrets al raper per explicar una cosa que ell considera "que és real"

Redacció | Un dels debats incessants que té l'independentisme actualment és sobre com ampliar la base social. Existeix certa creença,més o menys acceptada en el relat i l'opinió pública, que la xifra d'independentistes només pot incrementar-se per l'esquerra de l'eix social que divideix tota societat occidental. Però el raper Valtonyc només li ha calgut una piulada per a desmentir-ho.

Yo no le como el culo a ningún político catalán. Sudo de esa vaina. Pero loco la “burguesía catalana” ha puesto en evidencia, desafiado y desobedecido al estado español en 1 año más que la mayoría de la izquierda española en toda la transición. #ItsReal — Josep Valtònyc (@valtonyc) 10 de juliol de 2018

El raper Valtonyc s'ha convertit en un símbol de la repressió que exerceix l'Estat per haver estat condemnat per la justícia espanyola per les lletres de les seves cançons. Abans d'ingressar a presó, però, va exiliar-se a Bèlgica.Des d'allà, pot gaudir de la llibertat que un Estat democràtic i de dret mai li hauria d'haver privat. També, per tant, s'expressa, com sempre ha fet ell, sense pels a la llengua, especialment a les xarxes socials on interactua amb els usuaris.Una de les seves últimes piulades ha posat de manifest l'excepcionalitat del procés català on dos partits d'ideologies diferents, el centre-dreta i el centre-esquerra s'han unit per a desafiar l'Estat de la mà dels antisistema.En aquest sentit, Valtonyc, que no té cap sospita de ser votant de dretes, de fet es defineix assegura "passar d'aquesta baina", creu que "la burgesia catalana ha posat en evidència, desafiat i desobeït a l'Estat espanyol en 1 any més que la majoria de l'esquerra espanyola en tota la transició".