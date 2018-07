L'ultradreta desperta a València: ''El Valle no es toca''

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

12 de juliol de 2018, 10.18 h







Després que taxidermitzessin, perdó, volia dir dissequessin, no, no, de fet hauria de dir "que embalsamessin" (amb bàlsams que dubto puguin dissimular l'olor a merda i a putrefacció d'aquell putrefacte dictador) en Francu , al Valle de los Caidus s'hi varen anar reunint cada 20-N una colla de feixistes declarats que al principi es comptaven per milers i ara ja es compten només per cents.





El Valle de los Caidus, a més de ser una de tantes FEIXISTADES com corren pel feixista ettao e...