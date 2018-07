Portades: El Mundo carrega contra Sánchez per defensar l'ensenyament en català

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

12 de juliol de 2018, 10.03 h







#1





OOOOOOOooooohhhh !!! . . . PPalurdeta !! quin excels sentit de l'humor que tens, criatureta deformada pel franquisme. Qui hauria dit que un quasi-analfabet com tu arribés a escriure una cosa tan "divertida"



"históricos o histéricos " mai no hauria dit que eres capaç d'inventar un calembour tan complicat !! Tu, PPobra PPalurdeta que no sabies ni escriure hacienda amb hac, i la hac la posaves a "coHartar" .





I no parlem de l'originalitat del calembour "históricos o histéri... Llegir més