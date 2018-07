Anna Forn: ''Al pare li va costar d’adaptar-se''

Última actualització Dijous, 12 de juliol de 2018 10:15 h

La filla de Joaquim Forn explica que fer-se la idea que el seu pare pot passar un temps tancat a la presó va a dies

Redacció | L’última vegada que Anna Forn, filla de Joaquim Forn, va veure el seu pare va ser al juny “Ell ja s’ha fet a la idea que estarà a la presó un temps i crec que ha cercat alguna mena de sentit al fet d’estar tancat”.

En una entrevista a Vilaweb, la filla de Joaquim Forn ha explicat que “del dia a dia se’n surt bé, però no deixa de ser una presó amb una restricció de llibertat absoluta. I no li faciliten gens la comunicació amb l’exterior”.

“És una persona que estava acostumada a estar al mig de l’activitat política i, de cop i volta, es va trobar aïllat. Per això li va costar d’adaptar-se”, ha exposat.

Preguntada per com porta el fet que el seu pare pot ser que estigui empresonat durant un temps, ha assegurat que “hi ha moments en què sembla que ja ho tinguis acceptat, però n’hi ha de més tristesa, de no saber com t’afectarà en un futur”i ha afegit que “potser ara estàs bé, però no saps com reaccionaràs d’aquí a un mes. En moments de molta tensió es nota la càrrega emocional que has anat acumulant”.

