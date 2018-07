Rull no es fia del PSOE: ''És un dels pares del 155''

Última actualització Dijous, 12 de juliol de 2018 11:00 h

El conseller descarta renunciar a l'escó: ''Voler alterar les majories democràtiques del Parlament és una infàmia''

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | El conseller del govern de Puigdemont, Josep Rull, ha descartat renunciar al seu escó de diputat. "Em temo que si cedim, si renunciem a l'escó, obriríem la porta que el Tribunal Suprem i no el poble de Catalunya sigui qui esculli els seus representants", ha afirmat en una entrevista a l'ACN realitzada quan era a Estremera abans del seu trasllat a la presó catalana de Lledoners.

Notícies relacionades

Rull qualifica "d'infàmia" que es pugui aplicar la llei d'enjudiciament criminal per suspendre diputats amb l'objectiu "d'alterar les majories democràtiques del Parlament". Així s'ha expressat uns dies abans que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, hagi fet pública la resolució de suspensió de sis dels diputats processats per rebel·lió.Preguntat per si creu que podrà ser restituït com a conseller aquesta legislatura, no s'ha mostrat "massa optimista" argumentant que el Suprem "s'ha refugiat en la venjança".En aquest sentit, creu que en el seu cas la presó preventiva és un càstig i alerta que "l'afany venjatiu de la cúpula del Poder judicial espanyol no té límits''.Pel que fa a l'acostament Torra-Sánchez, Rull s'ha mostrat "escèptic" tot i la "rebaixa de tensió" amb el govern de Sánchez, tot recordant que el PSOE va ser "un dels pares del 155". "La decisió de Josep Borrell de donar tota la solemnitat a la intervenció de l’ambaixador Morenés no és un bon precedent, és una provocació amb tota la càrrega", ha lamentat.