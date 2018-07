Última actualització Dijous, 12 de juliol de 2018 11:30 h

La nova delegada del govern davant d'Europa confia que a través del "diàleg i el respecte mutu" se superaran les "reticències" al seu nomenament

Redacció | La nova delegada del Govern davant de la Unió Europea, Meritxell Serret, assegura en declaracions a l'ACN que treballarà per "posicionar Catalunya i tots els interessos dels catalans davant de les institucions europees". L'exconsellera d'Agricultura assegura que segueix sent la "Meritxell Serret" que va establir-se a Bèlgica fa prop de nou mesos, i que manté les "ganes de treballar, d'aportar al país i de tirar endavant", així com el compromís per un "projecte col·lectiu" republicà.

Primer pla de la delegada de la Generalitat davant la UE Meritxell Serret durant l’entrevista amb l’ACN © Natàlia Segura Comparteix Tweet

Etiquetes Catalunya, Espanya, Europa, independència, Meritxell Serret, referèndum, UE

Segons explica, un dels seus primers objectius com a nova delegada és "reprendre la dinàmica d'equip" després de l'etapa "fosca i dura" del 155. La setmana que el Parlament Europeu ha acollit la primera reunió de la Plataforma Diàleg UE-Catalunya, on han participat ella i la resta d'exconsellers a Brussel·les, Serret confia que no se li tancaran les portes de les institucions per la seva situació judicial.



De fet, Serret creu que "d'entrada no tindria per què" trobar problemes, però matisa que s'anirà veient "sobre la marxa". La nova delegada admet que la seva situació judicial "és allà" però indica que cal veure "com evoluciona" i confia que "a mesura que la feina impliqui demanar parlar i ser presents en diferents espais institucionals" es farà i s'aniran trobant "vies" per superar les “reticències” al seu nomenament mostrades des del PSOE.

"Davant d'aquestes declaracions, reticències, jo tinc clar i tenim tots molt clar que hem vingut aquí a fer feina i Catalunya ha estat històricament una de les regions més actives", afegeix. Segons destaca, Catalunya té "molt a aportar" a la UE, com ara "bones pràctiques" o "innovació" i aquesta és la feina que vol continuar fent a Europa amb "totes les institucions i regions". "El que és evident també és que amb aquesta estratègia que estem engegant i que des de totes les parts hem d'apostar-hi, de diàleg i respecte mutu, anirem trobant les vies per superar les reticències inicials", assegura.

Primers contactes com a delegada

Segons relata, el "primer" que ha fet com a delegada els primers dies ha estat "endinsar-se completament en el que és el càrrec" i reunir-se amb els treballadors per "tornar a posar al 100% el capital humà tan valuós" de l’equip que és a Brussel·les. De portes enfora la delegació, comenta, també ha tingut "ocasió" de participar en diferents recepcions, com ara la del govern de Flandes, on va parlar amb el ministre-president de la regió flamenca, Geert Bourgeois, ministres del govern flamenc i el govern federal belga, ambaixadors, diputats i representants d'altres països i regions.

A banda, també ha assistit a les recepcions d'Escòcia i de Gal·les i ha participat en unes jornades de la nova presidència austríaca organitzades per la regió alemanya de Baden-Württemberg, amb qui la relació és "molt fluida de fa molt temps".

A més, durant aquesta setmana també ha iniciat la tasca de "mantenir bones relacions, de voluntat de teixir xarxes, de tirar endavant projectes de cooperació i en benefici mutu de totes les parts". "Creiem que Europa s'ha de construir des de baix i hem de fer una Europa de les persones i aquí cadascuna de les regions d'Europa tenen un paper important", assenyala Serret.

De delegada d'ERC a delegada del Govern

Si bé fa uns mesos el pla d'Esquerra era mantenir l'exconsellera d'Agricultura al capdavant d'una delegació del partit a la capital belga i que l'exconseller Toni Comín assumís més protagonisme en la creació i impuls del Consell de la República, el nomenament de Serret ha suposat un canvi de plans. "Evidentment sóc militant d'ERC i continuaré sent membre del partit i la relació amb el futur Consell de la República o amb els consellers Toni Comín o Lluís Puig sempre serà cordial i ens anirem trobant pel camí", resumeix. "Ara com ara sóc delegada i on he de centrar els meus esforços és en la delegació", insisteix.

