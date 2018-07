Un jutge cita com a investigats dos policies nacionals per l'actuació ''indiscriminada i desproporcionada'' l'1-O

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

12 de juliol de 2018, 12.51 h





#1



Després d'haver demostrat la seva IGNORÀNCIA CASPPOSA, el PPobret bejota, un semianalfabet DESVERGONYIT , pretén venir a esplicar-nos no sé quina mentida.





Per començar IGNORA la diferència entre "canviar de seu social" i "marxar l'empresa".





PPobre bejota, ets un desgraciat ignorant que fas unes esgarrifoses faltes d'ortografia i comets uns errors que farien caure la cara de vergonya a un estudiant de bachillerat . . . i per si això fos poc, obtens la teva "(des)informació"... Llegir més