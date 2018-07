Alemanya desmunta la persecució judicial contra els independentistes

Última actualització Dijous, 12 de juliol de 2018 11:35 h

Demana extradir Puigdemont per malversació i descarta el delicte de rebel·lió

Redacció | El Tribunal d'Schleswig-Holstein ha admès extradir l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per un presumpte delicte de malversació de fons públics.

Una gran notícia! Molt content pel president @krls i perquè es demostra un cop més els enganys i mentides d’una causa judicial que mai no s’hauria d’haver iniciat. Serà a Europa on guanyarem. https://t.co/ES9Lo1mKnE — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 12 de juliol de 2018





En los países democráticos los hechos descritos por el juez Llarena no son constitutivos de delito alguno... no hay rebelión, no hay sedición y no hay desórdenes públicos. — Gonzalo Boye (@boye_g) 12 de juliol de 2018

El tribunal alemany, però, ha descartat fer-ho per rebel·lió, ja que no accepta els delictes que Alemanya serien els equivalents, alta traïció i pertorbació de l'ordre públic. De moment, la justícia alemanya ha decidit mantenir en llibertat Puigdemont.Segons el tribunal, ha de ser la justícia espanyola qui "aclareixi" el presumpte delicte de malversació comès per Puigdemont, perquè és un dels que està a la llista de delictes que preveuen les euroordres.Malgrat tot, Alemanya manté Puigdemont en llibertat perquè la decisió no és ferma encara i perquè hi ha possibilitat de recurs. L’expert en dret penal Kay Ambos, ha assegurat en declaracions a El món a RAC1 que “només pot ser perseguit per malversació” i assegura que “es pot interposar un recurs i esperar la resolució del Suprem”.