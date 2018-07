Repinten el mural independentista gegant de Bellpuig per tapar la bandera espanyola

12 de juliol de 2018, 13.50 h

Barcelona acollirà el congrés audiovisual més important del món al 2020



Barcelona acollirà a partir de 2020 una altra fira internacional que tindrà un impacte econòmic similar al Mobile World Congress. Es tracta del congrés més important del món audiovisual a nivell mundial, que es coneix com a ISE i reuneix més d'uns 80.000 visitants.



Segons ha avançat La Vanguardia, aquesta convenció abandonarà Amsterdam, la ciutat on feia anys que se celebrava, per traslladar-se a la capital... Llegir més