Jordi Sánchez: ''Puigdemont en llibertat i nosaltres a la presó per ordre de Llarena''

El president del grup de JxCat assegura que "Spain is different"

Redacció | El president del grup de JxCat creu que “la justícia alemanya acaba amb el deliri de la rebel·lió”

La justícia alemanya acaba amb el deliri de https://t.co/U17Y58Qpf6ó. El president Puigdemont en llibertat! Nosaltres, per ordre d'en Llarena, a la presó i suspesos com a diputats. Spain is different. #FreeTothom #RepublicaesLlibertat pic.twitter.com/mDA3ASAblc — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 12 de juliol de 2018

El president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sánchez, ha reaccionat a través d’un missatge enviat des de la presó i publicat a Twitter a la decisió del tribunal alemany d’extradir l’expresident Carles Puigdemont a Espanya per malversació però no per sedició ni rebel·lió.Per a Sánchez, “la justícia alemanya acaba amb el deliri de la rebel·lió”. “El president Puigdemont en llibertat! Nosaltres, per ordre de Llarena, a la presó i suspesos com a diputats. ‘Spain is different’”, es pot llegir a la seva piulada, que acaba amb un contundent “República és llibertat”.