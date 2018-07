Girauta s'emprenya amb la decisió del tribunal alemany

12 de juliol de 2018, 18.50 h

Girauta, que no t'enteres noi. Els de les canallades son els teus, els del 155, Estem a Europa i aqui no val tot el que es vulgui fer passar per bo. A vosaltres us ve de nou que no es faci l'ordeno i mando i aixi li va al rei, també. Us tindrieu que reciclar però per aixó vostre no hi ha contenidors, ja es donaven per obsolets...Ho teniu francament malament. Mira tú que Gonsales Pons ja demana sortir de l'espai Schengen... per anar a on ? A Somalia o a Etiopia?

Esteu ben desquiciats.