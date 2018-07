Quim Torra es planta davant una agressió espanyolista a una catalana: ''prendrem mesures urgents''

Última actualització Dijous, 12 de juliol de 2018 14:15 h

L'ataquen al barri barceloní de Gràcia per dur un llaç groc

Redacció| Nova reacció violenta de l'espanyolisme als símbols de solidaritat amb els presos polítics. Una catalana ha denunciat als Mossos d'Esquadra (tal com ha difós via Twitter) una agressió per portar un llaç groc. Hauria estat ahir a la nit, a la sortida de l'estació dels FGC del barri barceloní de Gràcia.

Segons Teresa Artigas, l’agressor va apropar-se per darrere seu per colpejar-la, tal com es veu amb les marques que ha mostrat en diverses fotografies. “Dol física i moralment”, ha dit. Els Mossos estan investigant el cas; així com també estan mirant vídeos els serveis de seguretat dels FGC.