Les xifres canten: el Govern oblida la música en català

Catalunya és a la cua pel que fa a polítiques de promoció de la música en llengua pròpia.

Gerard Sesé @gerardsese | Cantar en català és, ara per ara, una opció destinada a la precarietat per culpa de les mateixes institucions públiques catalanes. I és que les xifres canten (i no pas en català). Els anys 2015 i 2016, durant la gestió dels Consellers Ferran Mascarell i Santi Vila, més del 60% del pressupost destinat a subvencions per a la música vocal (cantada) es va invertir en projectes on el català era minoritari. Altres països que tenen llengües minoritàries esclafades per la de la colònia hi destinen molts més recursos.

Qui no ha sentit mai aquella cantarella de "ui, jo sóc molt català però no escolto música en català, no m'agrada". Aquest complex i, en certa part, autoodi és present a la societat catalana i és directament l'herència de segles d'imposició del castellà. Només es pot revertir i normalitzar aquesta situació amb la famosa "discriminació positiva". Però sembla que la Generalitat catalana no hi posa prou cura i així ho ha denunciat la Plataforma per la llengua.

En aquest estudi s'avaluen les polítiques culturals per a la música en català durant els anys 2015 i 2016, corresponents als mandats dels Consellers Ferran Mascarell i Santi Vila respectivament, i es compara el model català amb el d'unes altres sis comunitats amb característiques (socio-demogràfiques i lingüístiques) similars a la nostra. Catalunya destaca com el cas amb menys promoció de la música en llengua pròpia i amb més suport a la música en altres llengües en festivals, projectes discogràfics i programació de sales de concerts que han rebut subvencions.

Una carta per a la nova consellera de Cultura

La Plataforma per la llengua ha iniciat una campanya de recollida de firmes per a enviar una carta a Meritxell Borràs, la nova consellera de cultura, per a demanar que reverteixi aquesta situació.